BTC, ETH, ADA Coin, XRP, DOT Coin, BNB Coin, LTC, LINK, DOGE Coin, BCH Coin yorum ve grafiği! 11 Şubat güncel coin analizleri!

Bitcoin ve belirli altcoinler, daha yüksek seviyelerde kar rezervasyonuna tanık oluyor, bu da önümüzdeki birkaç gün içinde kısa bir konsolidasyon aşamasının gerçekleşebileceğinin bir işareti. İşte BTC, ETH, ADA Coin, XRP, DOT Coin, BNB Coin, LTC, LINK, DOGE Coin, BCH Coin yorum ve grafiği! 11 Şubat güncel coin analizleri!

AssetDash'tan alınan verilere göre, Bitcoin'in ( BTC ) piyasa değeri 9 Şubat'ta 889 milyar doları aşarak BTC'yi Tesla ve Rus rublesi değerinin üzerine çıkardı.

GÜNCEL BTC, ETH, ADA, XRP, DOT, BNB, LTC, LINK, DOGE, BCH COİN YORUM VE GRAFİĞİ

Son birkaç gün içinde birkaç altcoin yükseldiği için mevcut ralli artık Bitcoin ile sınırlı. Bu, satın alma ilgisinin geniş tabanlı olduğunu ve bugün toplam kripto piyasası kapağının 1,4 trilyon dolarıaştığını gösteriyor.

Çoğu kripto para birimindeki olumlu haber akışı ve fiyat artışı, boğa koşusunun asla durmayacağı izlenimini verebilirken, tüccarlar dikkatli olmalı çünkü her boğa aşaması periyodik düzeltmelere tanık oluyor.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, her boğa aşamasının genellikle farklı bir lider grubuna sahip olmasıdır. Mevcut boğa koşusunda son derece iyi performans gösteren altcoinler, bir sonrakine öncülük etmeyebilir. Bu nedenle, tüccarlar portföylerini incelemeli ve temelde güçlü olmayan ancak olumlu duygular nedeniyle yükselmiş olabilecek pozisyonları kapatmalıdır.

Zirveye zaman ayırmak zordur, çünkü yalnızca geriye dönüp bakıldığında bir tepenin yapıldığına inanarak söylenebilir. Bu nedenle, tüccarlar kağıt karlarını korumak için pozisyonlarında uygun zarar durdurma tutmayı düşünebilirler.

Trenddeki gücü ve dikkat edilmesi gereken kritik seviyeleri belirlemek için ilk 10 kripto para biriminin çizelgelerini inceleyelim.

BTC/ USD

8 Şubat'taki keskin rallinin ardından Bitcoin, 9 Şubat'ta bir Doji şamdan kalıbı oluşturdu, bu da boğaların ve ayıların bir sonraki hamle konusunda kararsız olduklarını gösteriyor. Kararsızlık bugün, tüccarlar tarafından kar rezervasyonu yapıldığına işaret ederek olumsuz yönde çözüldü.

BTC/ USD çifti şimdi 41.959.63 $ 'da kırılma seviyesine düşebilir. Fiyat bu desteğin üzerinden geri dönerse, hissiyatın yükselmeye devam edeceği ve tüccarların satın almak için daha derin bir düzeltme beklemediği anlamına gelecektir.

Boğalar fiyatı 48.152.84 $ 'ın üzerine çıkarabilirse, yükseliş trendi devam edebilir ve bir sonraki hedef 60.974.43 $' dır.

Bu varsayımın aksine, parite kırılır ve 41.959.63 $ 'ın altında kalırsa, tüccarların agresif bir şekilde kar edeceğini gösterecektir.

Hareketli ortalamaların altında bir kırılma, arzın talebi aştığının ilk işareti olacaktır. Parite 28.850 $ 'ın altına düşerse, ayılar bir üstünlük elde edecek.

ETH/ USD

Ethereum ( ETH ) bugün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, ancak mum çubuğundaki uzun fitil, tüccarların daha yüksek seviyelerde kar rezervasyonu yaptığını gösteriyor. En büyük altcoinin 1.757.338 doların üzerine çıktıktan sonra ivme kazanmaması, talebin daha yüksek seviyelerde kuruduğunu gösteriyor.

ETH/ USD çifti, fiyatı 20 günlük üssel hareketli ortalamaya (1.514 $) çekebilecek küçük bir düzeltme veya konsolidasyona tanık olabilir. Bu, dikkat edilmesi gereken önemli bir destek çünkü boğalar son birkaç haftadır fiyatın fiyatın altında kalmasına izin vermedi.

Fiyatın 20 günlük EMA'dan geri dönmesi durumunda, yatırımcıların bu seviyedeki düşüşleri bir satın alma fırsatı olarak görmeye devam etmeleri önerilecektir. Boğalar daha sonra yükseliş trendini sürdürmeye ve fiyatı 2.000 $ 'a itmeye çalışacak.

Bu olumlu görüş, ayılar batarsa ??ve fiyatı iki günden fazla 20 günlük EMA'nın altında tutarsa ??geçersiz hale gelecektir. Böyle bir hareket, tüccarların agresif bir şekilde kar edindiklerini ve bu fiyatı 50 günlük basit hareketli ortalamaya (1.194 $) çekebileceğini işaret edecek.

ADA/ USD

Cardano ( ADA ), fiyatı bugün 0.8871889 $ 'a yükselten dikey bir ralliye tanık oluyor. Son birkaç gündeki bu güçlü yükseliş, göreceli güç endeksini (RSI) aşırı alım bölgesine doğru itti.

Dikey mitingler nadiren sürdürülebilirdir ve yükseliş eğilimi durursa, birkaç momentum tüccarı çıkışa koşarak keskin bir düşüşe neden olabilir.

Olumsuz taraftaki ilk destek, 0.6646150 $ 'dan% 38.2 Fibonacci düzelme seviyesi ve ardından 0.5958618 $' da% 50 geri çekilme seviyesidir.

Fiyat her iki destekten de geri dönerse, boğaların düşüşlerde satın alma fırsatları aramaya devam ettiğini gösterecektir. Daha sonra yükseliş trendini sürdürmeye ve fiyatı 1 $ 'dan psikolojik seviyeye çekmeye çalışacaklar.

Aksine, ayılar fiyatı 0,5958618 doların altına çekerse, düzeltme 20 günlük EMA'ya (0,51 dolar) kadar derinleşebilir.

XRP/ USD

XRP akım kripto boğa çalışması sırasında bir vurdumduymaz olmuştur ama boğalar telafi etmek için çalışıyoruz. Alıcılar şu anda fiyatı 0,50 $ 'ın üzerine çıkarmaya ve sürdürmeye çalışıyor. Bunu yapmayı başarırlarsa, yeni bir yükseliş eğilimi olabilir.

Yükselen 20 günlük EMA (0,39 $) ve aşırı alım seviyesinin hemen altındaki RSI, boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü ilk hedef 0,65 dolar ve bu seviye ölçeklenirse, yükseliş 0,75 dolara ulaşabilir.

Bu varsayımın aksine, eğer boğalar fiyatı 0,50 $ 'ın üzerinde tutamazsa, tüccarların rallilerdeki pozisyonlarını hafifletmeye devam ettiklerini gösterecek. Böyle bir hareket, fiyat aralığını birkaç gün için 0,3855 ile 0,50 dolar arasında tutabilir.

DOT/ USD

Polkadot ( DOT ) yükseliş trendinde kalıyor ancak momentum zayıflıyor. Altcoin 9 Şubat'ta bir Doji şamdan kalıbı oluşturdu ve bugün yine bir tane oluşturdu, bu da boğalar ve ayılar arasında kararsızlık olduğunu gösteriyor.

Belirsizlik olumsuz yönde çözülürse ve fiyat 22 doların altında kalırsa, DOT/ USD çifti 19,40 dolar desteğine düşebilir. Bu, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye çünkü altındaki bir kırılma, fiyatı 14.7259 dolara çekebilir.

Öte yandan, fiyat mevcut seviyeden veya 19.40 $ 'dan yükselirse, yatırımcıların düşüşleri almaya devam etmesini önerecektir. Boğalar yükseliş trendini sürdürebilirse, parite 30 dolara yükselebilir.

BNB/ USD

Binance Coin ( BNB ) güçlü bir yükseliş trendinde. Son birkaç gündeki dikey yükseliş, RSI'yi 91'in üzerine çıkardı ve bu da piyasaların kısa vadede aşırı ısındığını gösteriyor. Bu tür yerçekimine meydan okuyan mitingler nadiren sürdürülebilirdir ve bir düzeltme köşede olabilir.

Bugünün mum çubuğundaki uzun fitil, tüccarların son yükselişten sonra kar rezervasyonu yaptığını gösteriyor. Olumsuz taraftaki ilk destek 105.7886 $ 'dan% 38.2 Fibonacci düzelme seviyesi ve ardından 92.6259 $' dan% 50 düzelme.

Fiyatın desteklerin herhangi birinden geri dönmesi durumunda, tüccarların düşüşlerde alım yapmaya devam etmeleri önerilir. Alıcılar daha sonra yükseliş trendini sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan, fiyat 92.6259 $ 'ın altına düşerse, BNB/ USD çifti 79.4632 $' dan% 61.8 geri çekilme seviyesine düşebilir.

LTC/ USD

Litecoin ( LTC ) bugün 185.5821 dolarlık genel direncin üzerine çıktı, ancak boğalar kırılmayı sürdürmekte zorlanıyor. Bu, ayıların daha yüksek seviyelerde satış yaptığını ve agresif boğaları tuzağa düşürmeye çalıştığını gösteriyor.

LTC/ USD çifti 185.5821 $ 'ın üzerinde kalamazsa, kısa vadeli tüccarlar kar rezervasyonu yapabilir ve bu da fiyatı hareketli ortalamalara indirebilir.

Fiyat hareketli ortalamalardan sıçrarsa, boğalar fiyatı tekrar 185.5821 $ 'ın üzerine çıkarmaya ve sürdürmeye çalışacak. Başarılı olurlarsa, çift 200 $ 'a ve ardından 250 $' a yükselebilir.

Tersine, eğer ayılar fiyatı hareketli ortalamaların altına düşürürse, 120 $ 'a düşmek mümkündür. Bu seviyeden bir toparlanma, pariteyi birkaç gün için menzile bağlı tutabilir. Bu desteğin altında bir kırılma, avantajı ayıların lehine çevirebilir.

LINK/ USD

Chainlink ( LINK ) 9 Şubat'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve bugün yükseliş hareketi uzadı, ancak boğalar ivmeyi sürdüremiyor. Bu, birkaç kısa vadeli tüccarın kar elde etmesine neden olabilirdi.

Ancak, bugünün mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların pes etmediğini ve düşüşlerde alım yaptıklarını gösteriyor.

Fiyat mevcut seviyelerden yükselirse ve 28.6412 $ 'ın üzerine çıkarsa, LINK/ USD çifti 30 $' a ve ardından 33 $ 'a yükselebilir.

Aksine, ayılar fiyatı 20 günlük EMA'nın (23.85 $) altına çekerse, parite 20.1111 $ 'a düşebilir.

DOGE/ USD

Dogecoin'in ( DOGE ) oynaklığı azalıyor ve bu, son üç gün içinde art arda gün içi mum çubuğu modellerine neden oldu. Bu, boğaların ve ayıların büyük yönlü bahisler almadığını gösteriyor.

Belirsizlik yukarı yönde çözülürse ve boğalar fiyatı 0,0875 Dolarlık genel direncin üzerine çıkarırsa, bir sonraki hedef 0,102412 Dolar ve ardından 0,13 Dolar olan yükseliş eğilimi devam edebilir.

Bu varsayımın aksine, fiyat 0,0625 $ 'ın altına düşerse, DOGE/ USD çifti 20 günlük EMA'ya (0,44 $) ulaşabilecek daha derin bir düzeltme başlatabilir.

BCH/ USD

Bitcoin Cash ( BCH ) bugün genel dirençten geri döndü ve düşüş eğilimi gösteren bir şamdan modeli oluşturdu. Ayılar şimdi altcoini hareketli ortalamalara indirmeye çalışacak.

Hareketli ortalamalardan güçlü bir toparlanma, boğaların düşüşlerde alım yaptığını gösterecektir. Daha sonra fiyatı 539 doların üzerine çıkarmaya ve sürdürmeye çalışacaklar. Başarılı olurlarsa 631.71 $ 'a ralli mümkündür.

Aksine, ayılar fiyatı hareketli ortalamaların altına çekerse, BCH/ USD çifti 370 $ 'a düşebilir. Bu kritik destekten güçlü bir sıçrama, pariteyi birkaç gün boyunca 539 ila 370 dolar aralığında tutabilir.

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Piyasa verileri HitBTC borsası tarafından sağlanır .