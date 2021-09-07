BTC düştü mü, yükselir mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 7 Eylül Salı 1 BTC kaç TL'ye eşit?
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BTC düştü mü, yükselir mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 7 Eylül Salı 1 BTC kaç TL'ye eşit?

BTC düştü mü, yükselir mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 7 Eylül Salı 1 BTC kaç TL'ye eşit?
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Bitcoin ne kadar oldu araştırılmaya devam ediyor.. Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Bitcoin, akşam saatlerindeki satışlardan sonra yüzde 17 değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bir süre sonra ise tekrar yükselmeye başlayarak 47 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Peki, 1 Bitcoin kaç tl oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 7 Eylül Salı 1 BTC kaç Türk Lirası'na eşit? İşte bilgiler...

Yaklaşık 2 aydır yükselişte olan ve dün itibariyle değeri 52 bin doları bulan Bitcoin, dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybı yaşayarak 43 bin dolar seviyesine kadar geldi. Peki, 1 BTC kaç tl, 1 BTC ne kadar?

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ TL OLDU?

7 Eylül Salı 2021 1 BTC fiyatı : 392.581,00 Türk Lirası

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ DOLARA EŞİTTİR?

Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Bitcoin, akşam saatlerindeki satışlardan sonra yüzde 17 değer kaybederek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bir süre sonra ise tekrar yükselmeye başlayarak 47 bin dolar seviyesine kadar çıktı.

Yaklaşık 2 aydır yükselişte olan ve dün itibariyle değeri 52 bin doları bulan Bitcoin, dakikalar içinde yüzde 17 değer kaybı yaşayarak 43 bin dolar seviyesine kadar geldi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SERT DÜŞÜŞTEN SONRA TEKRAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Akşam saatlerinde gerçekleşen satıştan sonra sert bir şekilde düşen Bitcoin'in değeri, saat 19.14 itibarıyla 47 bin dolar seviyesine çıktı.

ALTCOİNLER DE ETKİLENDİ

Bitcoin'deki dalgalanmadan altcoinler de etkilendi. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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BTC düştü mü, yükselir mi? 1 Bitcoin kaç TL oldu? 2021 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar? 7 Eylül Salı 1 BTC kaç TL'ye eşit? - Haberler
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