BTB'nin ocak-mayıs dönemi işlem hacmi yüzde 36,4 arttı Bursa Ticaret Borsasının (BTB) ocak-mayıs dönemi işlem hacmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artarak 2 milyar 210 milyon 122 bin liraya yükseldi.

Bursa Ticaret Borsasının (BTB) ocak-mayıs dönemi işlem hacmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 artarak 2 milyar 210 milyon 122 bin liraya yükseldi.

BTB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın yönetiminde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı'nın katılımıyla yapılan toplantıda, Genel Sekreter Fehmi Yıldız, borsanın işlem hacmi verileriyle proje ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, borsanın geçen yıl ocak-mayıs döneminde 1 milyar 620 milyon 404 bin 130 lira olan işlem hacminin bu yılın aynı döneminde yüzde 36,4 artışla 2 milyar 210 milyon 122 bin 389 liraya yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özer Matlı, yılın ilk 5 ayında ortaya çıkan bu başarının tek başına BTB'nin değil tüm üyelerin başarısı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle çeşitli kısıtlamalar getirildiğini ve işletmelerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını hatırlatan Matlı, "Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen BTB olarak üyelerimizle, birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam ettik. Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde özellikle tüketim alışkanlıkları ve iş yapma şekillerinin değiştiğine dikkati çeken Matlı, değişen dünya düzeni ve ortaya çıkan yenilikler çerçevesinde BTB'yi daha ileri seviyeye taşıyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA