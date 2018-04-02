Btb'de Tek Liste ile Seçime Gidildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ticaret Borsası'nda seçimler gerçekleştirildi. Seçimlere mevcut Başkan Halit Sezgin'in tek listesi ile gidildi.

Bandırma Ticaret Borsasında seçim heyecanı yaşandı. Halit Sezgin'in başkanlığında gidilen seçimlerde yeni organlar seçilirken Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da seçimler için Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin'i ziyaret etti.

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin yaptığı açıklamada 13 senedir görevde olduğunu belirterek"Bu süre zarfında Ticaret Borsasını iyi bir noktaya getirdiğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz. Elektronik satış salonumuzla, akredite olan laboratuvarımızla, depolama kapasitemizle, işlem hacmimizle ülkedeki 113 Borsa içinde ilk 5 sırada yer olmanın gururunu yaşıyoruz. Yine Bandırma Ticaret Borsası olarak TOBB'da düzenlenen tören ile A Belge alarak ödüllendirildik. Kuşkusuz bu başarı bir ekip çalışmasının sonucudur. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bandırma Ticaret Borsası'nda gerçekleşen seçimlerin ardından 6 Nisan günü yapılacak seçimlerde de Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı, Katip Üye, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçilecek. - BALIKESİR