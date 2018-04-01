Btb'de Meclis Komiteleri Seçimleri Gerçekleşti

Bursa Ticaret Borsası (BTB) meslek komiteleri seçimleri yapıldı.

BTB meslek komitesi seçimlerinde oy kullanılan üyeler, 7 meslek komitesinin üyelerini belirledi. Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan BTB'nin meslek komitesi seçimlerinde, 47 komite üyesi ve içlerinden de 20 meclis üyesi belirlendi. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Başarılı bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemde borsamız ve üyelerimiz için planlayıp hazırlıklarını yaptığımız projelerimizi teker teker hayata geçireceğimiz bir dönem olacağına inanıyoruz. Borsamızdaki seçim sonuçlarının, üyelerimize, borsamıza ve Bursa'mıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Bursa Ticaret Borsası'nın seçim süreci, 6 Nisan Cuma günü Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılacak meclis başkanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeleri, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimleriyle tamamlanacak. - BURSA