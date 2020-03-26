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Bursa, Ekonomi

BTB Başkanı Özer Matlı: "Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
BTB Başkanı Özer Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BTB'den yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Matlı, üye taleplerinin paket desteklerine dahil edilmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti.

Matlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor sürecin atlatılmasında göstermiş olduğu öncülük için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. TOBB olarak üyelerimizden gelen tüm talepler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldı ve ilgili bakanlıklarımıza hiç zaman kaybetmeden tüm talepler bir bir iletildi. Bugüne kadar, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenerek ilave finansman desteği sağlanmasından, kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilmesine, Kredi Garanti Fonu desteğinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak 350 milyar liranın üzerinde ilave kefalet limiti verilmesinden, çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60'ına kadarının İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasını sağlayan 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne kadar birçok talebimiz hükumetimiz tarafından kabul gördü. Ayrıca 1,9 milyar gelir vergisi mükellefinin de mücbir sebep dolayısıyla dönemi gelen vergi ödemeleri ötelendi."

Vergi ödemelerinin ötelenmesi kapsamına, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar ile dondurulmuş gıda, konserve fabrikaları ile meyve sebze işleme tesislerinin alınması için de gerekli girişimleri başlattıklarını aktaran Matlı, "Çünkü hayata geçirilecek tüm bu destekler, böylesine zorlu bir süreçte kamuya olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacak yüz binlerce işletmemiz için adeta can suyu olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu küresel salgın karşısında sadece sağlık sektörünün değil ekonominin de sağlam yapısının ortaya çıktığını belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Ekonomimizi sağlam tutmak adına para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla topyekun ve etkili bir süreç yönetiliyor. Alınan ekonomik tedbirler ile ekonominin tüm dinamikleri gözetilmeye çalışılıyor. Bu emin ve kararlı duruş ile ekonomimiz, gelecek temellerini de şimdiden atmış oluyor. Bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılması sonucunda, Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak."

Türkiye'nin sabırlı ve tedbirli bir şekilde hareket ettiği takdirde bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağına inandıklarını vurgulayan Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne eklenmesini bekledikleri tedbirler olduğunu, üyelerinden gelecek tüm talepleri ilgili mercilere hızla iletmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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