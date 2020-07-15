BTB Başkanı Özer Matlı'dan 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirmesi Açıklaması
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BTB Başkanı Özer Matlı'dan 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirmesi Açıklaması

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişiminin, Türk ekonomisine zarar veremediğini belirtti.

BTB Başkanı Özer Matlı'dan 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü değerlendirmesi Açıklaması
15.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:48

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişiminin, Türk ekonomisine zarar veremediğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu üyesi de olan Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbe girişiminin millete, devlete, demokrasiye, istiklal ve istikbale karşı yapıldığını; şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin, birlik ve beraberliğinin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Matlı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Milletimiz, tarihinde olduğu gibi bir kez daha kahramanlık destanı yazmıştır. Gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, göğsünü hainlerin mermilerine korkusuzca siper eden Türk milleti, tüm dünyaya 'gücünü sandıktan almayan bir idareyi asla kabul etmeyiz, halkın iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz' mesajı göndermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi Türkiye siyaseti için olduğu kadar, aynı zamanda ülke ekonomisi için de tarihi bir stres testi olmuş ve bugüne kadar dayanıklılığı birçok kez test edilen Türkiye ekonomisi, bu dönemde zorlu bir sınavdan geçmiştir. Ancak krizlerden her zaman güçlenerek çıkmayı başaran ülkemiz için 15 Temmuz kalkışmasının etkileri de sınırlı olmuştur. Türk iş dünyası olarak her zaman demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alması için hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte çalışacağız ve üreteceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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