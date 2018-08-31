BTB Başkanı Gündüzalp: Esnafımıza Nefes Kredisi Geliyor

Burdur Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtım" toplantısında, Nefes Kredisi'nin devamı niteliğindeki kredi desteğinin, Türkiye genelindeki oda/borsa üyelerine tekrardan sağlanacağını açıkladı.

Öncelikle bu proje reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir. KOBİ Destek Kredisi'nin, KOBİ'lerimize önemli bir finansman desteği sağlayacaktır. Kredi kullanmak isteyen KOBİ'lerimiz maalesef yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ'lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek" dedi.

KOBİ Destek Kredisi'nin mimarlarının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu aktaran Borsa Başkanı Gündüzalp, "Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, "Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Kobilerimize gerekli desteği vereceklerdir. Ülke genelindeki Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ'lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Sistem ve işleyişin çok basit olduğunu aktaran Borsa Başkanı Gündüzalp, "Hafta başından itibaren üye KOBİ'lerimiz borsamızdan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ'lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak" dedi.