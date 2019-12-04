BTB, Akreditasyon Belgesi'nde seviye atladı
Burdur Ticaret Borsası (BTB) 2014 yılından bu yana sahip olduğu Akredite Borsa Belgesi yenileme denetimi başarıyla geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Oda ve Borsaların hizmetlerini 5 yıldızlı ve sürdürülebilir olarak verebilmesi için oluşturulan sistemde, 5 yıldır Akredite Borsa unvanıyla çalışmalarını sürdüren BTB, 2 gün süren denetimler sonucunda, C Seviyesinden, B Seviyesi Akredite Borsa olarak, kalitesini tescilledi.
Burdur Ticaret Borsası, Ulusal Klaslama, Belgelendirme Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan Türk Loydu Vakfı Denetçisi Serkan Şahin tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Akredite Oda unvanını C seviyesinden B seviyesine taşıdı.
Kalite ve Akreditasyon Belge Yenileme Denetiminde Burdur Ticaret Borsası'nın yönetim, meclis, borsa mevzuatı, politika temsil, mali yönetim, iş planlaması yönetimi, haberleşme ve yayınlar, temel yeterlilikler, insan kaynakları, bilgi - işlem, kalite yönetimi, üye ilişkileri ile iş geliştirme ve eğitim gibi konu başlıklarında yaptığı uygulama ve çalışmalar incelendi.