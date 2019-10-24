"BT Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri"

24.10.2019 12:56

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, "Bilgi ve iletişim sektöründe hızla büyüyen bir pazar olan Türkiye, yabancı firmalar için güçlü bir müşteri haline geldi." dedi.

Yurdakul, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen "BT (Bilgi Teknolojileri) Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri"nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ticaret açığında en yüksek kalemlerden birini bilgi ve iletişim teknolojilerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Söz konusu alanda yerli ve milli teknolojilerin kullanılmasının önemine değinen Yurdakul, bu kapsamda önemli adımların atıldığını anlattı. Yurdakul, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ürettiklerinin topluma sosyal değer katması gerekiyor. Ülke kaynakları bu alana daha yüksek oranda tahsis edilmeli ve eldekilerle mümkün olan en iyi kazanımı sağlamalıyız. İhtiyaçları karşılayan ürünler üretmeliyiz." diye konuştu.

"Bilgi teknolojilerinde başarı için ürün ve satışa odaklanmalıyız"

KAREL firmasının Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu da bilgi teknolojilerinin son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi konumuna geldiğini ve bu alanda başarı için temelde ürün ve satışa odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Tunaoğlu, Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanında, bölgesinde bir güç olabilmesi için elinde bulundurduğu avantajlara da değinerek, "Yetişmiş insan gücümüz var ve iş gücü maliyetlerimiz uygun. Teknolojik altyapı açısından iyi durumdayız. Bu konuda kamu yatırımları küçümsenmeyecek boyuta geldi. Türkiye tipik bir gelişmekte olan ülke özellikleriyle, kalabalık ve genç nüfusuyla, yaratıcı teknolojik çözüm üretmeye uygun bir saha oluşturmakta. Bu pazarın ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen ürün ve hizmetlerin daha sonra benzer yapıdaki bölge ülkelerine ihraç edilebilme şansı yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA