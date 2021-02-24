BT güvenliği çalışanları mesai saatlerinde hobilerine haftada 6 saat ayırıyor

Kaspersky araştırmasına göre, META (Orta Doğu, Türkiye, Afrika) Bölgesi'ndeki bilgi teknolojileri (BT) güvenliği personellerinin yüzde 90'ı, mesai saatleri içinde boş zaman aktivitelerine katılıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, genel olarak bu hobilere ayrılan zaman haftada 6 saati buluyor. Bu, şirketin genelindeki personelden 1 saat daha fazla olarak gerçekleşiyor. Kaspersky'nin raporu, dünya çapında 5 bin 200'den fazla BT ve siber güvenlik uygulayıcısını araştırdı. Araştırmaya göre, BT güvenlik personelinin işyerinde en çok katıldığı etkinlikler arasında haber okumak (yüzde 37), YouTube'da video izlemek (yüzde 44), film veya dizi izlemek (yüzde 31) yer aldı. Katılımcıların üçte biri zamanını fiziksel egzersiz yapmaya (yüzde 35) ve profesyonel bilgi kaynaklarını okumaya (yüzde 30) ayırdı.

Ek olarak, BT güvenlik çalışanlarının neredeyse yarısı (yüzde 47) meslektaşlarının yüksek iş yükleri nedeniyle işten ayrıldığına inanırken, tüm departmanlarda çalışanların yüzde 41'i bu görüşü destekledi. Bu veri boş zaman etkinliklerine çok fazla zaman harcanmasıyla çelişkili görünebilir. Ancak yüzde 48'i bu durumun işten kaynaklanan dikkat dağınıklığının can sıkıntısı veya iş eksikliğinden ziyade, görevler arasında bir ara verme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca evden çalışırken bazı görevler ve toplantılar artık standart 9-5 çalışma saatleri dışına taşabiliyor.

"Şirketinizin BT güvenlik personeliyle tam donanımlı olmasını sağlayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Bilgi Güvenliği Başkanı Andrey Evdokimov, çalışanların arada dikkatlerinin dağılmasının bir sorun olduğunu sanmadığını belirterek, "Önemli olan bir hobi için kaç çalışma saatinin harcandığı değil, bunun görev performansı üzerindeki etkisi olmalıdır. Ayrıca bir sorunun nasıl çözüleceğine dair fikir verebileceğinden, insanların video ve diğer kaynakları izlemesi normal olabilir. Sonuç olarak eğer iş birisi için ilginç değilse ve görev yönetimi eksikliği varsa, çalışan ofiste olsa da farklı bir şeyler yapmanın bir yolunu bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Güvenlik Operasyonları Merkezi Başkanı Sergey Soldatov da "Çalışanların işlerinin kalitesini ve hızını gösteren hedefleri ve ölçütleri olmalıdır. Performansı etkilemediği sürece bir kişinin dikkatinin dağılmış olmasıyla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Ancak verimlilik düştüyse veya meslektaşlardan farklıysa buna dikkat edilmelidir. Yöneticinin amacı, çalışanları düşük üretkenlik konusunda olabildiğince erken bilgilendirmek ve böylece sorunu çözmenin yollarını bulabilmelerini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BT güvenliği ve SOC'den sorumlu Kaspersky uzmanları, BT güvenlik ekiplerinin nasıl yönetileceğine ilişkin şunları öneriyor:

"Şirketinizin BT güvenlik personeliyle tam donanımlı olmasını sağlayın. Optimal sayı, her 10 BT uzmanı için bir siber güvenlik çalışanıdır. 24 saat SOC operasyonu için izlemeden sorumlu en az beş çalışan olmalıdır. Fazla çalışmayı önlemek için vardiyaları düzenleyin. Alışıldık BT güvenlik görevleri için dış kaynak olarak kullanın. Şirket içi çalışanlara şirkete özgü gereksinimlere ve eski BT altyapısının korunmasına odaklanmaları için daha fazla zaman tanıyın. Çalışanlara farklı, standart olmayan görevler verdiğinizden emin olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık