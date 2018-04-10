Bso Başkan Adayı Eğinlioğlu Ayvalık'ta Konuştu

Balıkesir Sanayi Odası Başkan Adayı Hasan Eğinlioğlu ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Gittiği her ilçede iş adamları tarafından destek alan Eğinlioğlu, sanayicilik anlamında ilçelerin üvey evlat gibi görüldüğüne dikkat çekerek, "Biz ilçelerimizi kucaklayıcı bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Kendi vizyonumuzu da ortaya koyarak Balıkesir'in ve ilçelerinin ihtiyaçlarını gidermek noktasında bu hizmete talip olduk" dedi.

Balıkesir OSB'nin henüz yeni gelişmekte olduğu dönemlerde sosyal amaçlı yemekler düzenlediklerini ve fabrika sahipleri ile bir araya geldiklerini belirten Eğinlioğlu, "Bizler OSB'ye gelen fabrika sahipleri ile iletişim kurmak ve onların yabancılık çekmemesi için bireysel çaba sarf ettik. OSB'nin gelişmekte olduğu dönemlerde düzenlediğimiz bu yemekler daha sonra 50 - 60 kişilik fabrika sahiplerinin katıldığı bir noktaya geldi. Netice itibariyle bu iş adamlarımız bir heyecan istedi ve benim bir abi olarak derleyici toparlayıcı bir görev almamı istediler" dedi.

Sanayi Odası yönetiminde de 12 yıllık tecrübesi olduğunu söyleyen Hasan Eğinlioğlu, "OSB'de bulunan sanayici arkadaşlarımız bu tecrübe ve bilgi birikimimi paylaşmam gerektiğini tavsiye ettiler ve ben de bu arkadaşlarımızın tavsiyesi ve desteği ile aday oldum. Çalışkan, dinamik, mücadeleci ve disiplinli bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte yola çıktık. Bu ekipteki arkadaşlarımızın hiçbiri, ben yönetimde olayım ya da mecliste olayım düşüncesi ile hareket etmiyor. Hepimizin ortak gayesi Balıkesir'e hizmet edebilmek" şeklinde konuştu.

Balıkesir'de sanayicilik anlamında eksiklikler olduğuna dikkat çeken Sanayi Odası Başkan Adayı Hasan Eğinlioğlu, "Sanayi odasının bundan önceki yönetimi çalıştı, çabaladı ve faydalı olmak için elinden geleni yaptı. Biz de sanayicilik ve Balıkesir'in istekleri doğrultusunda, bütün ihtiyaçların karşılanmadığı noktada eksik kanalları tamamlamak ve kendi vizyonumuzu da ortaya koyarak bu eksiklikleri gidermek için hizmete talip olduk. Bunların başında ilçelerimizi kucaklayıcı bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Çünkü ilçelerimiz hep üvey evlat gibi görüldü. Yaptığımız çalışmalardan da bunu hissediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ilçe ziyaretlerinde İnsanlar yanlarında olduğumuzu hissettiklerinde çok daha mutlu oluyorlar. Sivil Toplum Örgütleri ve ilçelerimiz ile beraber bir bütün olduğumuzu düşünüyorum. Bütünlük kuvvet getirir. Bütünlük masaya oturduğun zaman tek yürek, tek istek ve kuvvetliliğe neden olur. Biz bu bütünlüğü ve kuvveti sağlayacağız. Balıkesir'e gelen yatırımcı arkadaşlarımız bizim başımızın tacı olmalı. Bu noktada da onların elinden tutarak olabildiğince yanlarında olma arzusundayız" dedi. - BALIKESİR