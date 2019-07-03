BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor
Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.
Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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