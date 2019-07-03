BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor

Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor

Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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