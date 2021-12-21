BŞEÜ, "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada ilk 300 üniversite arasında yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) 2021 yılı UI Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitelerin sürdürülebilirlik, eğitim, altyapı, çevre ve enerji, iklim değişikliği gibi hususlarda değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, Üniversite Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Şenay Balbay ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Sarıhan tarafından idari birimler ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde merkez kampüsün, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında ilk 300 içinde yer alarak büyük bir başarıya imza attığı vurgulandı.

Üniversitenin, yapılan değerlendirmede toplamda 6825 puan alarak, dünya çapında 956 üniversite arasında 275. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içinde 15. sırada ve devlet üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldığı kaydedildi.

Üniversitede yürütülen yeşil kampüs faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiye "http://w3.bilecik.edu.tr/yesilkampus/" adresinden erişilebileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Detaylı sıralama bilgilerine UI Greenmetric web sayfasından https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021 ulaşılabilir. Elde edilen başarıda pay sahibi olan, üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ederiz."

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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