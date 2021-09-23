BŞEÜ'ye TEKNOFEST'ten ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BŞEÜ'ye TEKNOFEST'ten ödül

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
BŞEÜ'ye TEKNOFEST'ten ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) çalışanları tarafından "Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi" başlıkla hazırlanan doktora tez çalışmasına TEKNOFEST'ten ödül geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) çalışanları tarafından "Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi" başlıkla hazırlanan doktora tez çalışmasına TEKNOFEST'ten ödül geldi.

BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Çongur, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan danışmanlığında Biyoteknoloji alanındaki gerçekleştirdiği lisansüstü çalışmaları ile 2019 yılında tamamladığı "Biyomoleküler Etkileşimi Elektrokimyasal Algılamaya Yönelik DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi" başlıklı doktora tez çalışması kapsamında, Türkiye'nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ikincilik ödülünü kazandı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla övgü ve takdir alan Dr. Öğr. Üyesi Çongur'a ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Konsey üyeleri tarafından takdim edildi.

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Çongur, üniversitenin 2 BAP projesinde ve 1 TÜBİTAK-1002 projesinde yürütücü olarak, 1 BAP projesinde araştırmacı olarak yer almakta olup Biyoteknoloji alanındaki çalışmalarına devam etmekte olduğu öğrenildi. - BİLECİK

BŞEÜ'ye TEKNOFEST'ten ödül

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Muş Stefan Kuntz
Magazin Müge Anlı İrem Derici
Spor Yemek Tarifleri Mustafa Denizli Muslera Marcao
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Memduh Büyükkılıç Mehmet Nuri Gülben Ergen Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BŞEÜ'ye TEKNOFEST'ten ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:28:10. #1.11#