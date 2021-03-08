BŞEÜ'ye "Güneş Enerji Santrali" kurulacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi" (YEVDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin görev aldığı Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başvurulan, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "YEVDES" projesi kapsamında destek almaya hak kazandı. İlgili bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu güneş enerji santrali fizibilite raporu çalışmasına onay verildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanın saha çalışmaları ise, önerilen proje sahasında yapıldı.

"Üniversitemizin enerji ihtiyacını karşılayacak"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Hazırlanacak olan fizibilite raporu ile kurulması planlanan güneş enerji santrali sayesinde üniversitemizin enerji talebinin belirli bir kısmı temiz enerji kaynağı ile karşılanması öngörülüyor. Proje ekibini çalışmalarından dolayı kutlayor, yenilenebilir enerji verimliliği konusunda bölgemizde de farkındalık oluşmasının amaçlıyoruz" dedi.

YEVDES projesi nedir?

YEVDES ile AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye'de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı