BŞEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı koronaya yenik düştü - Haberler
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BŞEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı koronaya yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
BŞEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı koronaya yenik düştü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular, 52 yaşında hayatını kaybetti.

SAKARYA (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Vurdular, yakalandığı Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bir süredir Sakarya'da tedavi görüyordu. 15 gün boyunca mücadele ettiği Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybeden Vurdular'ın ölümü üniversitede büyük hüzne neden oldu. Merhum cenazesinin bugün Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Yukarı Kirazca Mahallesinde ikindi namazına müteakiben defnedileceği öğrenildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 'Acı kaybımız' başlıkta yayımladığı mesajında, "Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı kıymetli çalışma arkadaşımız İlbay Vurdular Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine baş sağlığı dileriz" denildi. - BİLECİK

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