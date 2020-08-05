BŞEÜ, 'Üniversiteni Keşfet' sanal fuarında yerini aldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet' sanal fuarında yerini aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'Üniversiteni Keşfet' sanal fuarında yerini aldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet' sanal fuarında ülke çapında 207 üniversite katılacak. 'https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/133' web adresi üzerinden erişilebilen fuarda öğrenciler, Bilecik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sanal fuar ile öğrenci adayları sanal ortamda üniversitelerle buluşacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA