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BŞEÜ "Sıfır Atık Belgesi" aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
BŞEÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda ilerleyen BŞEÜ "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Sıfır Atık Koordinatörümüz Doç. Dr. Edip Avşar ve ekibine teşekkür eden BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Atıkların Geri Dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraftı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, üniversitemiz kampüsünde sıfır atık koordinatörlüğümüz, personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından özverili şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuru neticesinde, bakanlık tarafından gerekli incelemeler yürütülmüş ve gerekli sistemi kuran BŞEÜ Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. Kurulum sürecinde desteklerini esirgemeyen ve çalışmamıza katkı sunan firmalara ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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Haber: BŞEÜ 'Sıfır Atık Belgesi' aldı - Haberler
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