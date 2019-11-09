BŞEÜ Senatosu Bozüyük'te toplandı

09.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:20

Bozüyük Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosunun Kasım ayı toplantısı Bozüyük'te yapıldı.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, kentteki ve üniversitedeki eğitim çalışmaları değerlendirildi.

Üniversitenin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların görüşüldüğü toplantıda fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, BŞEÜ Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysel Güney ve üniversitedeki diğer yöneticiler ile eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA