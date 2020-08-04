BŞEÜ sanal fuarda yerini aldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BYEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 4-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Üniversiteni Keşfet" sanal fuarında yerini aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BYEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 4-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenen "Üniversiteni Keşfet" sanal fuarında yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen fuara ülke çapında 207 üniversitenin katılacağı belirtildi.

Öğrencilerin, Bilecik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakalayacağı aktarılan açıklamada, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sanal fuar ile öğrenci adaylarının sanal ortamda üniversitelerle buluşacağı kaydedildi.

Açıklamada, sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/133" bağlantısı üzerinden ulaşılabildiği aktarıldı.

Kaynak: AA