BŞEÜ öğrencisine Optisyenlik Derneği'nden ödül BŞEÜ'nin Optisyenlik Programı öğrencisi Burcu Kütük, Optisyenler Derneği tarafından yapılan 'Hayalimdeki Gözlük' tasarım yarışmasında ikinci oldu.

BŞEÜ'nin Optisyenlik Programı öğrencisi Burcu Kütük, Optisyenler Derneği tarafından yapılan 'Hayalimdeki Gözlük' tasarım yarışmasında ikinci oldu.

Tüm Türkiye'den optik sektörü çalışanları ve optisyenlik öğrencilerine açık olan yarışmada dereceye giren öğrenci, üniversitesini başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir de, öğrenci ve hocalarını tebrik etti, başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA