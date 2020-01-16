BŞEÜ öğrencilerinden Afyonkarahisar'daki köy okuluna kütüphane desteği

16.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:12

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından Afyonkarahisar'daki bir köy okuluna kütüphane kuruldu.

BŞEÜ bünyesinde faaliyet gösteren ve danışmanlığını Prof. Dr. Cihan Karakuzu'nun yaptığı İnovatif Teknoloji Kulübü öğrencileri, "Köy Okuluna Kütüphane" adlı proje hazırladı.

Öğrenciler, kampüste arkadaşlarının yardımıyla topladıkları kitaplarla Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka Köyü Ortaokulunda kütüphane oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karakuzu, öğrencilerin güzel bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Öğrencilere destekleri için teşekkür eden Karakuzu, "Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin kitabı hazırlayarak köy okulundaki öğrencilerin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA