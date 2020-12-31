BŞEÜ ile PTT arasında kargo anlaşması
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BŞEÜ ile PTT arasında kargo anlaşması

31.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:47
BŞEÜ ile PTT arasında kargo anlaşması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile PTT Bilecik Başmüdürlüğü arasında, kurum çalışanları ve öğrencilerine yüzde 30 indirim sağlayan anlaşma imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile PTT Bilecik Başmüdürlüğü arasında, kurum çalışanları ve öğrencilerine yüzde 30 indirim sağlayan anlaşma imzalandı.

PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt ile İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik, BŞEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İsmail Akgün arasında imzalanan anlaşma kapsamında yıl boyunca kurum akademisyenleri ve öğrenciler, kargolarını indirimli gönderebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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