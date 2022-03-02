BŞEÜ ile İMİB arasında iş birliği protokolü imzalandı

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarlarının akreditasyon süreçlerine nakdi destek sağlanmasına yönelik protokolün, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer tarafından imzalandığı belirtildi.

Üniversite Rektörlüğünde gerçekleşen imza törenine Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt'un da katıldığı kaydedildi.