BŞEÜ futbol takımı, Ünilig 2. Lig futbol müsabakalarında ikinci oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), futbol takımının Ünilig 2. Lig futbol müsabakalarında ikinci olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, futbol takımının Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 13-17 Aralık 2021 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig 2. Lig futbol müsabakalarına katıldığı belirtildi.

Futbol takımının Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi futbol takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda rakiplerini geçerek ikinci olduğu kaydedildi.

Açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in turnuvada ikinci olan futbol takımı oyuncularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beydemir, "Üniversitemizi akademik, kültürel, sosyal ve sportif tüm alanlarda en üst sıralara taşıma gayretindeyiz. Sizler de bu çabamıza kazandığınız bu kupayla destek oldunuz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyor, her birinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.