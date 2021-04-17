BŞEÜ 'Erişilebilir Üniversite' ödülü kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Erişilebilir Üniversiteler' kategorisinde 3'üncülük ödülü kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Erişilebilir Üniversiteler' kategorisinde 3'üncülük ödülü kazandı.

Daha önce YÖK tarafından 'Mekanda Erişim' alanında '8 Turuncu Bayrak' ile ödüllendirilen üniversite, engelli öğrencilerin eğitim olanaklarından eksiksiz faydalanabilmesi adına yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmişti. Son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde ise 'Erişilebilir Üniversite' alanında jüri oylamasında 3'üncü olarak bu başarısını sürdürdü.

"Çalışmalarımızda engelli öğrencilerimizin yaşayabileceği sorunları öngörerek hareket ediyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.. Dr. Şükrü Beydemir, kazanılan üçüncülük ödülünden duyduğu memnuniyeti ifade ederek engelli öğrenciler için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Beydemir, "Çalışmalarımızda engelli öğrencilerimizin yaşayabileceği sorunları öngörerek hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında tamamladığımız ve halihazırda devam eden çok sayıda projemiz var. Üniversitemizin her alanda öncü, örnek gösterilen ve örnek alınan bir üniversite olması adına gayret sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk imzalı tebrik mesajında "'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Erişilebilir Üniversiteler' kategorisinde jüri oylamasında üçüncülüğe hak kazandınız. Tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı