BŞEÜ'den "YeşilBis" bisiklet sürme etkinliği - Haberler
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BŞEÜ'den "YeşilBis" bisiklet sürme etkinliği

BŞEÜ'den
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç Yeşilay Kulübünce "YeşilBis" bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç Yeşilay Kulübünce "YeşilBis" bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam için sporun önemini ön plana çıkarmak amacıyla "Bağımlılıktan uzak bir gelecek için Yeşilay adına pedal çevir" sloganıyla kampüste bisiklet turu yapıldı.

Danışman Doç. Dr. Fadime Özdemir Koçak ve Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile BŞEÜ personeli, öğrenciler ve Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla yapılan bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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