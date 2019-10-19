BŞEÜ'den "Temel Patent Farkındalık" eğitimi

19.10.2019 12:59

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğünde "Temel Patent Farkındalık Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nda Akademisyenin Rolü" konulu eğitim etkinliği düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, fikri hakların kapsamı, patent araştırmasının önemi, patent araştırma veri tabanları, patentte rüçhan hakkı, Espacenet ve Türk Patent arama ve sonuç ekranlarının kullanımı, araştırma stratejileri, patent yayın numarası ve kodları, patent araştırmasının pratik ipuçları ve örnek çalışma konularında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, üniversite olarak patent başvuru sayısını nitelikli olarak artırmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda ekim ayı itibarıyla akademisyen ve öğrencilerin patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmeye başlayacaklarını belirterek, 2019 yılında 3 patent başvurusu için destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Uzmanlarla katılımcıların birebir görüşmeler gerçekleştirdiği eğitimde, Kuantum Patent Şirketi Genel Müdürü Barış Kurt ile Fikri Sınai Haklar uzmanı Orhan Veli Çimen'e Prof. Dr. Mindivan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA