BŞEÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili alınan "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, kamuoyunda "Sözde barış bildirisi" olarak bilinen terör propagandasının Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele veren askerleri, şehit ve gazi yakınlarını ile kamuoyunu derinden yaraladığını bildirdi.

Bahsi geçen bildiride devletin terör faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonların, eleştiri sınırlarının çok ötesine geçilerek "Kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası ve bölge halklarına yönelik bir katliam" olarak adlandırıldığını belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hain terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Bu bağlamda üniversite olarak, terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeyen sözde barış bildirisini yayınlayan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin aldığı bu kararı desteklemediğimizin bilinmesini istiyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz."

Kaynak: AA