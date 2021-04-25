BŞEÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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BŞEÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

BŞEÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, altı asır üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin egemenliğinin yerli ve yabancı tarihçiler tarafından Osmanlı barışı olarak tarif edildiği belirtildi.

"Tarih boyunca merhamet timsali olan bu necip milleti sözde soykırım iddialarıyla itham etmek en basitinden yakışıksız ve mesnetsiz siyasi bir iddiadan ibarettir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin karşılıklı olarak arşivleri açma, tarihle ve hakikatle yüzleşme teklifine muhatapların kayıtsız kalmaları da bu iddiaların yersiz, manasız ve dayanaksız olduğunu göstermektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak tarihi hakikatle örtüşmeyen ve günlük siyasetin bir parçası olan bu mesnetsiz iddiaları kesin bir dille lanetlediğimizi ve asılsız söylemlerin yok hükmünde olduğunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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