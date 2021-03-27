BŞEÜ'de "Eğitim Kalitesi Toplantıları" devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BŞEÜ'de "Eğitim Kalitesi Toplantıları" devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BŞEÜ'de 'Eğitim Kalitesi Toplantıları' devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğretim üyelerini bilgilendirmek için düzenlenen "Eğitim Kalitesi Toplantıları" yapılan dört oturumla devam etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğretim üyelerini bilgilendirmek için düzenlenen "Eğitim Kalitesi Toplantıları" yapılan dört oturumla devam etti.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, gerçekleşen toplantılarda doktor öğretim üyelerimizle bir araya geldiler. Üniversiteni gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantılarda, katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

BŞEÜ'de 'Eğitim Kalitesi Toplantıları' devam ediyor
BŞEÜ'de 'Eğitim Kalitesi Toplantıları' devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Vladimir Putin Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BŞEÜ'de "Eğitim Kalitesi Toplantıları" devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:56:34. #1.15#
title