BŞEÜ'de "Desen Atölye Seçkisi" izlenime sunuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Resim ile Seramik ve Cam bölümlerinin öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Desen Atölyesi Seçkisi" izlenime sunuldu.

Öğrencilerin 2 yıl boyunca dersleri kapsamında ortaya çıkardıkları çalışmaların yer aldığı sergiyi Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, GSTF Dekanı Prof. Kadir Sevim ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ile akademisyenler gezdi.

Eserleri inceleyen Rektör Beydemir, ortaya çıkan nitelikli çalışmaların kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

GSTF Seramik ve Cam Bölümü Sergi Salonu'ndaki sergi 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.