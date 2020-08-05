BŞEÜ "360 sanal tur" ile tanıtılıyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kampüsü, üniversiteyi tercih etmek ve bölgeyi gezmek isteyenler için 360 derece sanal turla tanıtılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) kampüsü, üniversiteyi tercih etmek ve bölgeyi gezmek isteyenler için 360 derece sanal turla tanıtılıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, '360.bilecik.edu.tr' web adresi üzerinden erişilebilen sanal turda, öğrencilerin, kampüs alanı, derslikler, laboratuvar ile atölyeler ve spor alanları gibi birçok ortamı sanal olarak tanıyabilecekleri ve akademik birimler hakkında bilgi alabileceği kaydedildi.

Ziyaretçilerin, üniversiteyi sanal tur aracılığıyla gezme imkanı bulacağı belirtilen açıklamada, sanal turda açıklayıcı bilgilerin verildiği ve istenildiği takdirde ayrıntılı bilgileri içeren sayfalara da yönlendirme sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA