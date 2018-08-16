Brunson'un Avukatından Aym ve AİHM Açıklaması

Brunson'ın avukatı Halavurt, papazın ev hapsine ilişkin kararın kaldırılmaması durumuna ilişkin, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın AYM'ye gidersiniz, sonra o yol da kapanırsa AİHM'ye gidersiniz.

Brunson'un Avukatından Aym ve AİHM Açıklaması

Brunson'ın avukatı Halavurt, papazın ev hapsine ilişkin kararın kaldırılmaması durumuna ilişkin, "Buna karşı yapılabilecek şey; yarın AYM'ye gidersiniz, sonra o yol da kapanırsa AİHM'ye gidersiniz. Akıl ve mantık gereği, bu kişinin ülkesine gönderilmesi ve krizin bitirilmesi gerekir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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