Brunson'ın Talebi İkinci Kez Reddedildi

İzmir'in Alsancak ilçesinde 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunan, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsine yapılan itirazı İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.