Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
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Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı

Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Boğaz manzaralı villa havadan drone ile görüntülendi Adolf Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un kendisi için İstanbul Kuruçeşme'de yaptırdığı Japon esintili villa, 20 yıl sonra satışa çıktı.

26.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:23

Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı

Boğaz manzaralı villa havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Adolf Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un kendisi için İstanbul Kuruçeşme'de yaptırdığı Japon esintili villa, 20 yıl sonra satışa çıktı. 95 milyon TL değer biçilen villa havadan görüntülendi.

İstanbul'un simge evlerinden 'Taut'un evi' 20 yıl sonra satışa çıktı. Adolf Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un kendisi için İstanbul Kuruçeşme'de yaptırdığı Japon esintili villaya 95 milyon TL'ye alıcısını bekliyor. Rengi ve şekli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişte dikkat çeken villa havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde boğazın ve köprünün eşsiz manzarasını karşılayan villa 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik bir alana sahip. Villanın şuan sahinin kim olduğu ise bilinmiyor. Sahinin yaşlandığı için villayı satılığa çıkardığı iddia edildi.

Bruno Taut kimdir?

Almanya'dan Adolf Hitler faşizminden kaçan Alman mimar Bruno Taut, önce İsviçre'ye sonra Japonya'ya oradan da 1936 yılında Türkiye'ye sığınmıştı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yöneticilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda mimarlık bölümü başkanlığı görevlerini üstlenen Bruno Taut, Japon ve Türk mimarisini harmanladığı villada kısa bir süre kalmıştı. Taut, ağır bir grip sonucunda 1938 yılında hayatını kaybederek Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmişti.

Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı

Kaynak: İHA

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