Bruno Peres kimdir? Bruno Peres kaç yaşında, aslen nerelidir? Bruno Peres hangi takımda?
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Bruno Peres kimdir? Bruno Peres kaç yaşında, aslen nerelidir? Bruno Peres hangi takımda?

Bruno Peres kimdir? Bruno Peres kaç yaşında, aslen nerelidir? Bruno Peres hangi takımda?
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Trabzonspor'un görüşmele başladığı Bruno Peres, geçen sezon Roma formasıyla 44 maçta forma giyerek istikrarlı bir performans gösterdi. Peki Bruno Peres kimdir? Bruno Peres kaç yaşında, aslen nerelidir? Bruno Peres hangi takımda?

Transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor'un görüşmelere başladığı Brezilyalı oyuncu Bruno Peres, geçtiğimiz sezon Roma ile geçtiğimiz sezon 30 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Bruno Peres ile ilgili birçok kişi arama yapmakta. İşte Bruno Peres'in biyografisi...

BRUNO PERES KİMDİR?

Bruno Peres 1 Mart 1990 yılında Brezilya, São Paulo'da dünyaya gelmiştir. Sağ bek rolünde oyun oynayan futbolcu kariyerinde sadece Brezilya ve İtalya'da top koşturmuştur. 31 yaşındaki başarılı sağ bek, 12 sezondur devam ettirdiği profesyonel futbol hayatında toplam 283 maça çıkmış, 18 gol ve 26 asistlik performans sergilemiştir.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Audax São Paulo kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Bragantino, Guarani, Santos, Torino ve Roma kulüplerinde oynadı.

Hücuma çıkmayı seven ve ofansifte oynayabilen Peres, güçlü bir kanat bektir ve her iki kanatta da forma giyebilmektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

2010–2012 Audax São Paulo

2010 › Bragantino (kiralık)

2011–2012 › Guarani (kiralık)

2012–2014 Santos 38

2014–2017 Torino

2016–2017 › Roma (kiralık)

2017– Roma

2021– Trabzonspor

BRUNO PERES TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!

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Bruno Peres kimdir? Bruno Peres kaç yaşında, aslen nerelidir? Bruno Peres hangi takımda? - Haberler
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