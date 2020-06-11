Brunei, Kovid-19 nedeniyle bu yılki hac organizasyonunu iptal etti KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de hac organizasyonunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de hac organizasyonunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı. Brunei Din İşleri Bakanı Awang Badaruddin Osman, Sultan Hassanal Bolkiah'ın, bu yıl ülkedeki Müslümanların hacca gönderilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığının tavsiyesini onayladığını belirterek "1000 hacı adayımızın organizasyonu salgın gerekçesiyle iptal edilmiştir." dedi. Seneye Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması durumunda hac organizasyonunun devam edeceğini kaydeden Bakan Awang Badaruddin, bu yıl gitmesi planlanan adaylara 2021 hac döneminde öncelik tanınacağını ifade etti. Singapur, Endonezya ve Malezya'nın ardından Brunei, Kovid-19 nedeniyle Güneydoğu Asya'da hac organizasyonunu iptal eden 4. ülke oldu. Kaynak: AA