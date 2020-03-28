Brunei'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
28.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:36
KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, Malezya ve Kamboçya'ya seyahat ettikten sonra 4 Mart'ta ülkesine dönen 64 yaşındaki bir kişi, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böylece ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçeklişti. Brunei'de şimdiye kadar 115 Kovid-19 vakası görülürken 11 hasta ise iyileşti.
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Kaynak: AA