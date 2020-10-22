Brüksel Temyiz Mahkemesi: Belçika, IŞİD üyesi kadınlarla çocuklarını ülkeye geri getirmek zorunda değil

Mahkeme, Belçika devletinin, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda bulunan IŞİD üyesi kadınlarla çocuklarını, ülkeye geri getirmek zorunda olmadığına karar verdi.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Belçika devletinin, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda bulunan IŞİD üyesi kadınlar ile çocuklarını, ülkeye geri getirmek zorunda olmadığına karar verdi.

Mahkemeye göre, DNA testi ve doğum belgeleri olmadığı için, Suriye'deki çocukların Belçika vatandaşlarından olduğuna dair kanıt bulunmuyor.

IŞİD saflarında savaşmak amacıyla Suriye'ye giden ve halen Kürt grupların denetimindeki kamplarda gözaltında tutulan bir grup Belçika vatandaşı kadın, 2019 yılında ülkelerine dönmek için dava açtı.

IŞİD üyesi kadınlar, Suriye'de doğan beraberindeki çocuklarının da Belçika tarafından geri alınmasını talep etti.

Brüksel'deki yerel mahkeme, IŞİD üyesi kadın ve çocuklarına, geri getirilmedikleri her gün için 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Belçika makamları, mahkeme kararına itiraz ederek, bölgedeki Kürt grupların, ebeveynleri olmadan çocukların kamplardan çıkışına izin vermediğini bildirdi.

Mahkeme tazminat kararını da askıya aldı

Bunun üzerine mahkeme, günlük 5 bin euro tazminat kararını askıya aldı. IŞİD üyesi 4 kadın ile bunlara ait 10 çocuk, bu karar üzerine temyize başvurdu.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, Belçika devletinin, IŞİD üyeleri ile onların çocuklarını geri getirmek zorunda olmadığına karar verdi. Mahkeme, Suriye'deki kamplarda bulunan çocukların, Belçika vatandaşı IŞİD üyelerine ait olduklarının kanıtlanamayacağını vurguladı.

Temyiz mahkemesine göre, Suriye'de dünyaya gelen çocukların, gerçekten Belçika vatandaşlarından olduğuna ilişkin DNA testi bulunmuyor.

IŞİD'li kadınların avukatı Abderrahim Lahlali, VRT kanalına, çocuklara ait DNA örneği ve doğum belgesi bulunmamasının işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Savaş bölgesinde doğum belgesi verilmediğini ve Suriye'de alınan DNA örneklerinin de Belçika tarafından tanınmadığını vurgulayan Lahlali, davayı Yargıtay'a taşıyıp taşımayacaklarını incelediklerini belirtti.