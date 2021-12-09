Brüksel saldırılarının sanıkları Ekim 2022'de yargılanacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında gerçekleştirilen ve 340 kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte saldırının sanıklarının yargılanmasına Ekim 2022'de başlanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da 340 kişinin ölümüne neden olan çifte terör saldırısının sanıklarının yargılanmasına 2022 yılının Ekim ayında başlanmasına karar verildi. Brüksel Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, "Brüksel Temyiz Mahkemesi 1. Başkanı Sayın Laurence Massart, Brüksel Ağır Ceza Mahkemesi'ne 22 Mart 2016 tarihli Brüksel saldırıları hakkında yargı sürecinin 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başlatılması hakkında emir vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak davaya ilişkin açılış duruşmasının 12 Eylül 2022 yerel saatle 09.00'da yapılmasının planlandığı ve bu duruşmada şahitler listesinin oluşturulacağı, 10 Ekim günü jürinin belirleneceği ve dava duruşmalarının resmen 13 Ekim 2022 saat 09.00 itibariyle başlayacağı belirtildi.

Ne olmuştu

Brüksel'de 22 Mart 2016 tarihinde Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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