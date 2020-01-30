Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü
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Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü

Özel günlerde İşeyen Çocuk heykelini giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, İngiltere'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına Birleşik Krallık’ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi.

30.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:50
Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü

'in simgelerinden İşeyen Çocuk Heykeli (Manneken Pis) Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü.


Özel günlerde İşeyen Çocuk Heykeli'ni giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, 'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına 'ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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