Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'
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Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'

Kuzey Maledonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımının oluşturacak anlaşma için çalışmalarını hızlandırdı

12.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:01
Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'

Batı Balkan ülkelerinin liderleri "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımı için Kuzey 'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya geldi.


Kuzey Makedonya ve için 'ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin de bu oluşuma katılmaları bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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