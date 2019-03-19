Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı

Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Brüksel'i Alarma Geçiren 'Bomba İhbarı' Asılsız Çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu bölgede, bir ofiste bomba olduğu yönündeki ihbar polisi alarma geçirdi.

Avrupa Birliği Konsey Binasının yan sokağındaki ihbar sonrası olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrası, bomba ihbarı yapılan ofiste her hangi bir olumsuzluğun olmadığı anlaşıldı. Polis sokağı yeniden trafiğe açtı. - Duruel

Kaynak: DHA
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