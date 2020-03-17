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21 Mart, Belçika, Brüksel, Ekonomi

Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar bütün seferleri durdurma kararı aldı.

17.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:34
Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar bütün seferleri durdurma kararı aldı.

Brüksel Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapındaki koronavirüs krizinin neden olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle bütün uçuşların 21 Mart'tan itibaren askıya alındığı belirtildi.

Bu aşamada operasyonların 20 Nisan'da yeniden başlaması için çabalanacağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini 1 Haziran'a kadar değiştirebilecekleri bildirildi.

Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.

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Kaynak: AA

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