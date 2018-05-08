Brüksel Havaalanı'nda Boğulmak Üzere Olan 20 Bin Civciv Öldürüldü

Belçika'da havaalanı apronunda bir konteynerde havasızlık ve sıcaktan boğulmak üzere olan 20 bin civciv, itfaiyeciler tarafından gazla zehirlenerek öldürüldü.

Civcivlerin daha fazla acı çekmemeleri için öldürüldüğü açıklandı.

Civcivlerin Cumartesi günü uçakla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gönderilmesi gerekiyordu ancak uçuş iptal oldu.

Belçika medyası ithalatçının civcivleri geri almayı reddettiğini yazdı.

Flaman hayvan sağlığı yetkilileri Pazar akşamı bazı civcilerin öldüğünü, olay yerine veteriner gönderildiğini ve diğer hayvanların acı çekmesini önlemek üzere gazla öldürülmelerine karar verildiğini açıkladı.

Havaalanı itfaiyesi verilen görevi yerine getirmek istemeyince yakınlardaki Zaventem'den ekip çağırıldı.

Yetkililerin bu kararına bazı Flaman milletvekilleri de tepki gösterdi. Hayvan hakları savunucusu bağımsız milletvekili Hermes Sanctorum "Amazon kargoları ile hayvan taşımacılığı arasında hiçbir fark yok" diyerek hayvanların nakliye yöntemini eleştirdi.

Jelle Engelbosch adlı bir diğer milletvekili de "Canlıların dünyanın bir ucuna neden herhangi bir ürün gibi nakliye edildiğini sorgulamamız gerekiyor" diye konuştu.