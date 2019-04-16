Brüksel Genetik Mutasyona Maruz Kalan Kedi Cinslerini Yasaklayacak

Belçika'nın başkenti Brüksel, genetik mutasyona uğradığını tespit ettiği Scottish Fold, Bengal ve Savannah gibi melez kedi cinslerinin yetiştirilmesi ve satışa sunulmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Yasak kararının temelinde bu cinslerde üreme ve kıkırdak bölümlerinde oluşabilen kusurlar yatıyor. Bu sorunlar sebebiyle hayvanlar ciddi ağrılarla karşı karşıya kalıp davranış bozuklukları yaşayabiliyor.

Hayvan Sağlığı Konseyi söz konusu kedi cinslerinin sağlık açısından büyük riskler ile karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle