Brüksel'den Eskişehir'e direkt uçuşlar başladı
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Brüksel'den Eskişehir'e direkt uçuşlar başladı

Anadolu hattında uçuş sayılarını düzenli olarak artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz'da Brüksel'den Eskişehir'e ilk uçuşunu düzenledi.

Brüksel'den Eskişehir'e direkt uçuşlar başladı
04.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:37

AVRUPA-Anadolu hattında uçuş sayılarını düzenli olarak artıran Corendon Airlines, 3 Temmuz'da Brüksel'den Eskişehir'e ilk uçuşunu düzenledi. Corendon Airlines'ın sezon boyunca haftada 2 uçuş düzenleyeceği Brüksel-Eskişehir uçuşlarının biletleri 39,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa- Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını düzenli olarak artıran Corendon, Eskişehir, Emirdağ ve Afyonlu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi. Corendon Airlines, 3 Temmuz günü 147 yolcu ile Brüksel'den havalanan XC 5991 uçuş kodlu uçağı ile Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yaptı. Corendon'un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indi. Corendon Airlines, pandemi sürecinde bir yandan tatile özlem duyarken bir yandan da değişen gündem ve ülkelerin farklı uygulamaları nedeniyle rezervasyon yaparken endişe taşıyan misafirleri için esnek rezervasyon imkanı sağlayarak yolcularının biletlerine güvence veriyor. 

Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon düzenleyecekleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Karaer, Corendon Airlines olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilk uçuşlarını 5 Ağustos 2009 tarihinde Boeing 737-300 tipi bir uçakla yaptıklarını, şimdi ise bu hatta geri dönerek sezon boyunca haftada 2 uçuş düzenleyeceklerini açıkladı. Karaer, "Amacımız, Brüksel'de base olan Boeing 737-800 tipi uçağımız ile yapacağımız bu uçuşlara yılın 12 ayı boyunca uçuş planını sürekli genişleterek devam etmek" dedi.ÜCRETSİZ TARİH VE HAT DEĞİŞİMİ'Biletin Güvende' kampanyası ile yolcuların içleri rahat bir şekilde Corendon Airlines'dan rezervasyon yapabileceklerini aktaran Yıldıray Karaer, "Misafirlerimizin rahatı için bu süreçte tüm rezervasyonlarda ücretsiz tarih ve hat değişim imkanı sunuyoruz. Biletini 15 Temmuz 2020 tarihine kadar Corendon Airlines'dan alan yolcularımız, uçuş tarihlerine 7 gün kalana kadar tarih ve hat değişikliği talebinde bulunabilecek. Tatil planlarına esneklik tanıyarak rezervasyona teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu kampanya, 31 Ekim 2020'ye kadar sürecek. Yolcularımız uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilecek ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

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