Brüksel'deki zincir mağazalarda Kovid-19 aşısı yapılacak
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Brüksel'deki zincir mağazalarda Kovid-19 aşısı yapılacak

Brüksel'deki zincir mağazalarda Kovid-19 aşısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan İKEA, Primark, Action ve Carrefour gibi zincir mağazalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan İKEA, Primark, Action ve Carrefour gibi zincir mağazalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanacak.

Brüksel'deki Ortak Topluluk Komisyonu (COCOM), bölgenin aşılama ortalamasını yükseltmek amacıyla eylül ayından itibaren çeşitli zincir mağazalarda Kovid-19 aşılaması yapılacağını açıkladı.

Buna göre, Brüksel'de bulunan İKEA, Primark, Action ve Carrefour gibi zincir mağazaların bazı şubelerinde Kovid-19 aşısı olunabilecek.

Mağazalara kurulacak aşı merkezlerinde vatandaşlara tek doz olarak uygulanan Johnson&Johnson aşısı yapılacak.

Söz konusu mağazalar aşı ekiplerine lojistik destek sağlayacak.

Aşı merkezleri aşılardan çekince duyanlara bilgilendirmede bulunacak.

Aşı kampanyasının başarılı olması durumunda ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanacak.

Bu uygulama ile Belçika ortalamasının altında aşılama oranına sahip olan Brüksel bölgesinde aşılamanın hızlandırılması amaçlanıyor.

Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde yüzde 90'ı, Valon Bölgesinde yüzde 77'yi bulan yetişkin nüfusun aşılanma ortalaması Brüksel Bölgesi'nde ise ancak yüzde 60 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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Brüksel'deki zincir mağazalarda Kovid-19 aşısı yapılacak - Haberler Ekonomi
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